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Рэпер сделал тату на лице в честь победы России над Испанией на ЧМ
Новости России. Российский рэпер T-killah поспорил, что сделает татуировку, если национальная сборная по футболу победит испанцев. Сделал.
29 июня рэпер
«Ну, во-первых, хочу поздравить всех с победой. Это было невероятно. И я, конечно, пребываю в некоем замешательстве… Ребята, вы честно хотите, чтобы я набил тату?», – спросил T-killah подписчиков после победного матча.
Здесь мнения подписчиков исполнителя разделились.
«Мы не хотим»,
«Не слушай других людей, делай так, как считаешь нужным»,
«Бей, мужик сказал, мужик сделал!»,
«Раз проспорили, то, конечно, делайте. Я уверена, что тату будет вам к лицу»,
«Давай. За язык никто не тянул».
В итоге артист отправился к тату-мастеру. Рэпер также выложил небольшое видео, на котором ему делают тату. Впрочем, фанаты сомневаются в подлинности татуировки, поскольку на некоторых фотографиях с лица музыканта пропало слово «Игорь».
«Ага, и правда, типа бьют Игорь, а потом Игорь резко пропал куда-то»,
«У вас Игорь отклеился...»,
«Так это временная?»,
«Красавчик. Сказал – сделал. Другое дело – через сколько она сойдёт?»,
«Могли бы и красивее надпись сделать».
1 июля сборная России выиграла сборную Испании в серии пенальти со счётом 4:3. В основном времени и овертаймах был установлен счёт 1:1.
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Новости России. Российский рэпер T-killah поспорил, что сделает татуировку, если национальная сборная по футболу победит испанцев. Сделал. 29 июня рэпер опубликовал...
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