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Концерт «Васильковое небо», День вышиванки: чем удивит Минск горожан и туристов 2-3 июля?
Новости Беларуси. Минск в дни празднования Дня Независимости становится эпицентром притяжения туристов – как белорусов, так и иностранцев. Журналисты, создавая свои репортажи, часто слышат на улицах столицы восторженные отзывы. Чем в этот раз удивит Минск гостей, рассказала в программе
Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:
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Новости Беларуси. Минск в дни празднования Дня Независимости становится эпицентром притяжения туристов – как белорусов, так и иностранцев. Журналисты, создавая...
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