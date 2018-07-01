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Концерт «Васильковое небо», День вышиванки: чем удивит Минск горожан и туристов 2-3 июля?

02.07.2018 15:56 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Минск в дни празднования Дня Независимости становится эпицентром притяжения туристов – как белорусов, так и иностранцев. Журналисты, создавая свои репортажи, часто слышат на улицах столицы восторженные отзывы. Чем в этот раз удивит Минск гостей, рассказала в программе «Большой город» начальник управления культуры Мингорисполкома.

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Минск действительно – очень красивый город, это красивые, просторные, зеленые проспекты, улицы. В праздничные дни он особенно хорош – мы готовим город к празднику. Запланировано много мероприятий. 2 июля во Дворце Республики состоится праздничный концерт «Васильковое небо», который будет посвящен Году малой родины. И красной нитью пройдет тема дома, страны, семьи. В этот же день 2-го числа на площадке у Дворца спорта состоится республиканский праздник «День вышиванки» – это молодежная акция.

3 июля в Минске. Афиша праздничных мероприятий

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минск в дни празднования Дня Независимости становится эпицентром притяжения туристов – как белорусов, так и иностранцев. Журналисты, создавая...
 
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