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3 июля в Минске. Афиша праздничных мероприятий
Новости Беларуси. Как готовится Минск к празднованию Дня Независимости, мы уже много рассказывали. И атмосферу праздника можно будет почувствовать не только на главных площадках, но и в каждом районе столицы. В гостях программы
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Новости Беларуси. Как готовится Минск к празднованию Дня Независимости, мы уже много рассказывали. И атмосферу праздника можно будет почувствовать не только на...
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