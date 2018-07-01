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На «Линии Сталина» воссоздали атмосферу операции «Багратион»
На «Линии Сталина» 2 июля, в память об освобождении Беларуси воссоздали атмосферу той самой операции «Багратион».
Зрители увидели один из эпизодов знаменитого наступления. Сражение на шоссе Минск-Орша. На поле боя находилось более 200 человек. Оригинальная боевая техника. Все так и было 74 года назад.
Праздничные гуляния на «Линии Сталина»продолжатся и 3 июля. В день независимости для гостей будут работать школа артиллериста, полоса препятствий, все желающие смогут прикоснуться к боевой технике.
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На «Линии Сталина» 2 июля, в память об освобождении Беларуси воссоздали атмосферу той самой операции «Багратион».
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