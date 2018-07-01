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​Пленум Союза коммунистических партий проходит в музее истории ВОВ

02.07.2018 17:16 — Разное | ОНТ  
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В белорусской столице накануне Дня Независимости открылся IV Пленум Союза коммунистических партий, на котором собрались представители 17 стран.

Символично, что форум проходит в музее истории Великой Отечественной войны. Главная тема – безопасность на постсоветском пространстве. Большой разговор затронул транснациональные корпорации, роль армии и дипломатии, говорили и о конфликте в Украине. А именно: что могут и должны сделать политические партии для поддержания мира.

Казбек Тайсаев, первый заместитель Председателя Центрального Совета СКП-КПСС: «Вся наша работа посвящена тому, чтобы сделать лучше жизнь человека, и на примере Беларуси мы можем показать всему миру, как нужно относиться к человеку. Как нужно относиться к человеку труда, человеку, который созидает, строит».

Этот съезд юбилейный, коммунисты всего мира в этом году отмечают 120-ю годовщину со дня основания РСДРП и 100-летие Ленинского комсомола.

 
 
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В белорусской столице накануне Дня Независимости открылся IV Пленум Союза коммунистических партий, на котором собрались представители 17 стран.
 
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