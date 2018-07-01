Лукашенко: Предстоит много сделать для защиты информационного поля Беларуси

«Это одно из важнейших условий внутренней стабильности, а значит, и независимости», - подчеркнул белорусский президент. По его словам, мир «без границ», но и порой без моральных принципов во многом формируют популярные источники новостей - интернет, социальные сети, мессенджеры.





«На примерах отдельных стран мы видим, как демонтаж государств начинается с хаоса в головах граждан, с игнорирования закона, с отказа от общечеловеческих норм жизни. Сфабрикованные новости, ложные ориентиры стали главным и действенным оружием современности. С его помощью внешние игроки воюют чужими умами и «взрывают» общество изнутри», - сказал Лукашенко.



