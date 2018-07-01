|
Лукашенко: Предстоит много сделать для защиты информационного поля Беларуси
Об этом руководитель государства заявил на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, передает БелТА.
«Это одно из важнейших условий внутренней стабильности, а значит, и независимости», - подчеркнул белорусский президент. По его словам, мир «без границ», но и порой без моральных принципов во многом формируют популярные источники новостей - интернет, социальные сети, мессенджеры.
«На примерах отдельных стран мы видим, как демонтаж государств начинается с хаоса в головах граждан, с игнорирования закона, с отказа от общечеловеческих норм жизни. Сфабрикованные новости, ложные ориентиры стали главным и действенным оружием современности. С его помощью внешние игроки воюют чужими умами и «взрывают» общество изнутри», - сказал Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом руководитель государства заявил на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, передает БелТА.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)