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Лукашенко: Предстоит много сделать для защиты информационного поля Беларуси

02.07.2018 16:55 — Разное | Партизан  
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Об этом руководитель государства заявил на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, передает БелТА.

«Это одно из важнейших условий внутренней стабильности, а значит, и независимости», - подчеркнул белорусский президент. По его словам, мир «без границ», но и порой без моральных принципов во многом формируют популярные источники новостей - интернет, социальные сети, мессенджеры.

«На примерах отдельных стран мы видим, как демонтаж государств начинается с хаоса в головах граждан, с игнорирования закона, с отказа от общечеловеческих норм жизни. Сфабрикованные новости, ложные ориентиры стали главным и действенным оружием современности. С его помощью внешние игроки воюют чужими умами и «взрывают» общество изнутри», - сказал Лукашенко.


 
Теги: Новости
 
 
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Об этом руководитель государства заявил на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, передает БелТА.
 
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