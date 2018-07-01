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Дашкевич: Если напишут, что кресты конфискуют для уничтожения, то даже для Беларуси это будет что-то новое

02.07.2018 16:45 — Разное | Партизан  
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Дмитрий Дашкевич рассказал Радио «Свабода», что разбирательство в отношении него проводится по статье о «нарушении правил торговли и оказания услуг населению» (ст. 12.17 КоАП).

Напомним, 29 июня была задержана машина, на которой Дмитрий Дашкевич и его единомышленники Валерий Минец и Егор Лаврухин везли новые 6-метровые кресты, чтобы установить их в народном мемориале в Куропатах, кресты изъяли. Ранее Минец рассказывал, что милиционеры «спрашивали какие-то документы, как будто это предмет торговли, а не мемориальные кресты».

На Дашкевича и других задержанных не составили протоколов, не дали никаких копий документов (только протокол осмотра машины Минца). По словам Дашкевича, неизвестно даже, кто будет заниматься делом и кому нести документы по крестам. Проверка в деле может длиться до 10 дней с возможным продлением до 30 дней.

«Это вообще идиотизм, невозможно объяснить! — возмущается Дашкевич. — Сотрудник ОБЭП, который брал у меня показания, говорил, что индивидуальный предприниматель, если что-то везет, должен на все иметь документы. Спрашиваю. Неужели человек, который зарегистрирован предпринимателем, перестает быть физическим лицом и на все должно быть разрешение? Говорят, да.

Не знаю, каким образом они это оправдают, так как статья называется «нарушение правил торговли», а крестами, естественно, никто не собирался торговать, у них не может быть покупателя, изготовлены они нами за собственные деньги и на пожертвования людей. Призывали к совести, чтобы кресты вернули, но сказали, что, согласно статье, кресты подлежат конфискации. Если нам выдадут документ о том, кресты конфискуются для уничтожения, то даже для Беларуси это будет какая-то новая веха юриспруденции».


 
 
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Дмитрий Дашкевич рассказал Радио «Свабода», что разбирательство в отношении него проводится по статье о «нарушении правил торговли и оказания услуг населению»...
 
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