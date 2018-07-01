ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гордость или позор: как в Витебске голосуют за и против БРСМ

02.07.2018 16:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Один из популярных пабликов города «Нетипичный Витебск» провел опрос среди своих подписчиков.

«Как вы оцениваете членство в БРСМ?»


В общем-то, предлагается два ответа:

Гордость
Позор

Но есть еще вкладочка «Посмотреть ответы», т.е. гляньте, что сказали другие, без голосования.

Результат получился весьма интересный. Как вы видите на скане, утвердительно кликнули первый ответ 6%, а второй — 46%. Но есть еще немало тех, кто, по всей вероятности, опасается дать прямой ответ в анонимном голосовании.

Небезынтересны и комментарии к посту:

"Я первое нажал, просто прочитал. Гадость. Плиз, перенесите голос на второй вариант)))"

"Был там много лет. По факту оно мне не помогло НИГДЕ… Я всего сам добивался. Затооооо взносы каждые полгода они не забывали. Короче, в один прекрасный момент сказал человеку за это отвечающему, что больше платить не буду. Пускай исключают. Вот уже года три никто не парит".

"Я думаю, что вступать в БРСМ нужно добровольно, а не в обязательном порядке (принудительно-добровольно)"

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из популярных пабликов города «Нетипичный Витебск» провел опрос среди своих подписчиков.
 
Новости дня
Новости разные
 
Washington Post: США могут перебросить свой контингент из Германии в Польшу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика