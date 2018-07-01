Гордость или позор: как в Витебске голосуют за и против БРСМ

«Как вы оцениваете членство в БРСМ?»









В общем-то, предлагается два ответа:





Гордость

Позор





Но есть еще вкладочка «Посмотреть ответы», т.е. гляньте, что сказали другие, без голосования.





Результат получился весьма интересный. Как вы видите на скане, утвердительно кликнули первый ответ 6%, а второй — 46%. Но есть еще немало тех, кто, по всей вероятности, опасается дать прямой ответ в анонимном голосовании.





Небезынтересны и комментарии к посту:





"Я первое нажал, просто прочитал. Гадость. Плиз, перенесите голос на второй вариант)))"





"Был там много лет. По факту оно мне не помогло НИГДЕ… Я всего сам добивался. Затооооо взносы каждые полгода они не забывали. Короче, в один прекрасный момент сказал человеку за это отвечающему, что больше платить не буду. Пускай исключают. Вот уже года три никто не парит".





"Я думаю, что вступать в БРСМ нужно добровольно, а не в обязательном порядке (принудительно-добровольно)"