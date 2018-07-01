Washington Post: США могут перебросить свой контингент из Германии в Польшу

США анализируют расходы и возможные последствия вывода значительного количества американских войск из Германии. Об этом сообщило издание Washington Post. Одним из рассматриваемых вариантов является перенос части американского контингента в Польшу.





По данным Washington Post, аналитические работы были начаты после недавней встречи Дональда Трампа с советниками и командующими вооруженными силами США. Сообщается, что американский лидер был удивлен, что в Германии дислоцируется до 35 тыс. солдат США и сетовал, что европейские союзники по НАТО выделяют слишком мало средств на оборонную сферу.





Один из возможных сценариев предполагает возвращение большей части американских сил из Германии в США. Другой вариант – полный или частичный перенос американских войск в Польшу. Издание Washington Post напомнило, что Польша выполняет требования по росту расходов на оборону, а также предложила совместное финансирование американского военного присутствия на сумму в 2 млрд долларов.





В Пентагоне заявили, что анализ расходов на возможный вывод войск из Германии является элементом привычного обзора американского военного присутствия в мире.





Washington Post, однако, обращает внимание на напряженность в отношениях Дональда Трампа и канцлера Ангелы Меркель, сближение политических отношений Польши и США и критическое отношение американского лидера к оборонным расходам Германии.