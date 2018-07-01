ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Washington Post: США могут перебросить свой контингент из Германии в Польшу

02.07.2018 16:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Издание Washington Post сообщает, что США анализируют возможный вывод значительного количества американских войск из Германии, в частности в Польшу.

США анализируют расходы и возможные последствия вывода значительного количества американских войск из Германии. Об этом сообщило издание Washington Post. Одним из рассматриваемых вариантов является перенос части американского контингента в Польшу.

По данным Washington Post, аналитические работы были начаты после недавней встречи Дональда Трампа с советниками и командующими вооруженными силами США. Сообщается, что американский лидер был удивлен, что в Германии дислоцируется до 35 тыс. солдат США и сетовал, что европейские союзники по НАТО выделяют слишком мало средств на оборонную сферу.

Один из возможных сценариев предполагает возвращение большей части американских сил из Германии в США. Другой вариант – полный или частичный перенос американских войск в Польшу. Издание Washington Post напомнило, что Польша выполняет требования по росту расходов на оборону, а также предложила совместное финансирование американского военного присутствия на сумму в 2 млрд долларов.

В Пентагоне заявили, что анализ расходов на возможный вывод войск из Германии является элементом привычного обзора американского военного присутствия в мире.

Washington Post, однако, обращает внимание на напряженность в отношениях Дональда Трампа и канцлера Ангелы Меркель, сближение политических отношений Польши и США и критическое отношение американского лидера к оборонным расходам Германии.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Издание Washington Post сообщает, что США анализируют возможный вывод значительного количества американских войск из Германии, в частности в Польшу.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Смаргоні прайшла акцыя “У дарогу з вышыванкай”
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика