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Британские министры тайно отрепетировали смерть королевы

02.07.2018 16:10 — Разное | Партизан  
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Британские министры приняли участие в секретной репетиции на случай смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, мероприятие состоялось на прошедшей неделе. Среди участвовавших были заместитель премьер-министра Дэвид Лидингтон, глава МВД Саджид Джавид, лидер палаты общин (нижняя палата парламента) Андреа Ледсом и министр по делам Шотландии Дэвид Манделл.

Политики репетировали подготовку к 10-дневному национальному трауру. В частности, прорабатывались действия на следующий день после смерти королевы, также министры решали, когда именно премьер-министр должен обращаться к народу и объявлять о произошедшем.

Как пишет газета, подобный план действий разработан давно, однако политики приняли участие в репетиции впервые.

Указывается, что своеобразные учения не были привязаны к каким-то конкретным событиям. В то же время 28 июня Елизавета II из-за плохого самочувствия пропустила утреннюю службу в соборе Святого Павла в Лондоне. Она проводилась по случаю 200-летия ордена Святых Михаила и Георгия.

Елизавета II 21 апреля отметила свое 92-летие. В феврале 2017-го она стала первым в истории британским монархом, правящим страной 65 лет.

 
 
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Британские министры приняли участие в секретной репетиции на случай смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает The Times.
 
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