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Белорусы поражением от Испании завершили квалификацию ЧМ по баскетболу

02.07.2018 17:09 — Разное | Tut.by  
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Баскетболисты сборной Беларуси 1 июля поражением завершили отборочный турнир чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото с сайта bbf.by

В Малаге белорусские баскетболисты проиграли лидеру квалификационной группы «А» команде Испании со счетом 60:80 (15:19, 13:19, 14:22, 18:20).

В другом матче 6-го тура сборная Черногории в гостях переиграла Словению — 87:74.

Итоговое положение: Испания — 12 очков, Черногория — 9, Словения — 8, Беларусь — 7.

Испанцы, черногорцы и словенцы вышли во второй квалификационный этап мирового первенства.

Из других групп борьбу за путевки в финальную стадию ЧМ-2019 продолжат команды Турции, Латвии, Украины, Литвы, Польши, Венгрии, Нидерландов, Италии и Хорватии.

Еще в четырех квартетах заключительные встречи состоятся сегодня вечером.

 
 
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Баскетболисты сборной Беларуси 1 июля поражением завершили отборочный турнир чемпионата мира.
 
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