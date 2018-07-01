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Нового президента избрали в Мексике
В Мексике избрали нового президента: эта кампания, по оценкам экспертов, стала одной из самых важных в современной истории страны. Параллельно люди выбирали парламентариев и мэров городов.
На ближайшие шесть лет кресло главы государства займет Лопес Обрадор – это была его третья попытка стать президентом. Победным для кандидата от левых сил стал результат в 53 процента голосов. Обрадор заявил, что будет бороться с коррупцией и проблемой мигрантов, пообещав защищать интересы мексиканцев в США.
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В Мексике избрали нового президента: эта кампания, по оценкам экспертов, стала одной из самых важных в современной истории страны. Параллельно люди выбирали...
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