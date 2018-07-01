​Белорусские туристы на несколько суток застряли в киевском аэропорту

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Порядка тысячи туристов, в том числе белорусских, не смогли вовремя вылететь из киевского аэропорта «Жуляны». Некоторые застряли на двое суток.

По сообщениям в социальных сетях, людям не хватает самого необходимого – воды и еды. Из-за угрозы погромов магазины в аэропорту закрыты. Откладываются рейсы нескольких авиакомпаний, больше всего – Bravo Airways. Перевозчик объясняет отмену и перенос вылетов долгами туроператора Oasis. Речь идёт о миллионе долларов. Массовые задержки вылетов начались в субботу. Накануне отложенными значились уже 16 рейсов. По информации перевозчика, эти полёты выполнены.

Игорь Логвиненко, генеральный директор авиакомпании Bravo Airways: «Дело в том, что у нас была программа на выполнение этих полётов, были зарезервированы самолёты, и с учётом того, что, к сожалению, заказчик данных рейсов не выполнил обязательства по оплате данных рейсов, мы всё время задерживали выполнение рейсов на каком-то этапе и ждали, что всё-таки заказчик оплатит и рейсы будут выполнены. Но, к сожалению, этого не произошло. Но задержки уже пошли. На данный момент могу констатировать, что все рейсы уже вылетели, осталось только одно направление, которое мы ещё не выполнили. Но самолёт уже на пути».

МИД Беларуси рекомендует туристам оперативно связываться с туроператорами. Известно о сложностях с вылетами в Аликанте, Люблин, Тунис, Тирану, Шарм-эш-Шейх, Анталию и Батуми. Направления достаточно популярные, потому точное число белорусов с отложенным отпуском сложно подсчитать.

Андрей Молчан, директор департамента по туризму министерства спорта и туризма Беларуси: «Причина коллапса – недобросовестные компании, особенно со стороны украинских туроператоров. Многие путёвки белорусы приобрели по интернету не у белорусских туроператоров, а у сторонних, российских, украинских, недостаточно проверенных, и как сейчас выясняется, финансово несамостоятельных. Это те компании, которые не смогли оплатить перелёт. В тесном сотрудничестве с нашим посольством, МИДом, мы пытаемся отслеживать ситуацию и помогать тем, чем можем нашим пострадавшим туристам».

.Тем не менее, Bravo Airways взяла на себя обязательства по возвращению туристов из Туниса и Грузии. Всего около 850 человек. А вот окончательно войти в график вылетов авиакомпания обещает 3 июля.