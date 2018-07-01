Как индивидуальный предприниматель «поселил» в Сенно Железного Дровосека





Металлическая скульптура сказочного персонажа из известной детской повести Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города», установленная на улице Октябрьской райцентра, сразу стала популярной у местных жителей. Объект такого плана в Сенно пока единственный. Поэтому успел стать своеобразной достопримечательностью города. С ним любят фотографироваться как взрослые, так и детвора. Многие умудряются еще и потереть железный ремень, как говорится, на удачу.

Высота скульптуры – порядка 2 метров, вес — 60 кг. Примечательно, что сделана она из металлолома. На её создание индивидуального предпринимателя Евгения Полещука вдохновили старые отработанные автомобильные запчасти, которых с годами в его гараже скопилось в немалом количестве. Пожалел выбрасывать, решил дать железякам вторую жизнь. А почему бы и нет? Идея сделать фигуру Дровосека родилась внезапно. «Таким образом мне захотелось привлечь внимание к нашим старым добрым сказкам, так как с развитием интернета дети стали меньше читать, — отмечает Евгений. — А взрослым — напомнить, что именно они должны прививать любовь подрастающего поколения к книгам».

На создание скульптуры мужчина потратил три дня. Много времени ушло на подбор и обработку подходящих деталей. Например, руки сделаны из автомобильной тяги, ребра — из пружин, стопы — с тормозных дисков, а поршень двигателя от большого трактора стал головой. Определенного эскиза у Евгения перед глазами не было. Моделировал скульптуру прямо в голове. Создание сказочного персонажа переросло для мужчины в творческий, увлекательный процесс.

Сейчас Железный Дровосек стоит у магазина предпринимателя. Пока в одиночестве. Раскрывая секреты, Евгений признается, что планирует рядом установить фигуры других персонажей сказки — девочки Элли и её верного щенка Тотошки.

Кстати, это не первая работа Полещука из металла. Двор его собственного дома украшает большой разноцветный зонтик, сделанный из старого железа, который предприимчивые хозяева используют в качестве клумбы.

Алла Яковлева.

Фото автора.