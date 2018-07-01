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С «Катюшей», футболом и фейерверком! Как Сенно будет отмечать главный праздник страны

02.07.2018 — Разное | Голас Сененшчыны  
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С «Катюшей», футболом и фейерверком! Как Сенно будет отмечать главный праздник страны

ПРОГРАММА

торжественного мероприятия,

посвященного Дню Независимости

Республики Беларусь

3 июля, центральная площадь г.Сенно.

10.00 – Торжественное открытие праздника «Беларусь – мая Радзіма».

10.20 – Театрализованное шествие «Сенненшчына – любы край».

11.00 – Торжественное мероприятие у памятного знака «Родны край».

11.20 – Открытие минометной установки «Катюша».

12.00 – Праздничная концертная программа «Я люблю Беларусь«.

13.00 Товарищеская встреча по футболу между командами г.Сенно и г.п.Богушевск (ФСК г.Сенно).

13.00 – Турнир по футболу среди детей (мини-футбольное поле «Родная сторона»).

21.00 – Молодежная концертная программа «Васільковае неба».

21.40 — Концерт группы «MOXITO«.

22.55 — Акция «Споем гимн вместе».

23.00 – Праздничный фейерверк.

до 24.00 – Праздничная дискотека «Танцуй, Сенно!»

Тематические площадки

9.00 – 14.00 – Подворья сельских Советов (ул.Октябрьская).

9.00-14.00 – Город мастеров: выставка-продажа работ мастеров Дома ремесел, отделения дневного пребывания инвалидов

(вдоль Доски Почета).

9.00-14.00 «Золотые руки, золотой век«: выставка районной организации ОО Красный крест и районной ветеранской организации.

11.00 -14.00 «Дзіцячы свет»: выступление кукольного театра «Петрушка», музыкально-игровая программа, аквагрим «Фейс-арт».

11.00-14.00 – Аттракционы (центральная автостоянка)

21.00-24.00

9.00-14.00 – Праздничная торговля Сенненского райпо.

21.00-24.00

 

 

 

 
 
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ПРОГРАММА торжественного мероприятия, посвященного Дню Независимости Республики Беларусь 3 июля, центральная площадь г.Сенно. 10.00 – Торжественное открытие...
 
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