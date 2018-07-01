С «Катюшей», футболом и фейерверком! Как Сенно будет отмечать главный праздник страны

ПРОГРАММА
торжественного мероприятия,
посвященного Дню Независимости
Республики Беларусь
3 июля, центральная площадь г.Сенно.
10.00 – Торжественное открытие праздника «Беларусь – мая Радзіма».
10.20 – Театрализованное шествие «Сенненшчына – любы край».
11.00 – Торжественное мероприятие у памятного знака «Родны край».
11.20 – Открытие минометной установки «Катюша».
12.00 – Праздничная концертная программа «Я люблю Беларусь«.
13.00 Товарищеская встреча по футболу между командами г.Сенно и г.п.Богушевск (ФСК г.Сенно).
13.00 – Турнир по футболу среди детей (мини-футбольное поле «Родная сторона»).
21.00 – Молодежная концертная программа «Васільковае неба».
21.40 — Концерт группы «MOXITO«.
22.55 — Акция «Споем гимн вместе».
23.00 – Праздничный фейерверк.
до 24.00 – Праздничная дискотека «Танцуй, Сенно!»
Тематические площадки
9.00 – 14.00 – Подворья сельских Советов (ул.Октябрьская).
9.00-14.00 – Город мастеров: выставка-продажа работ мастеров Дома ремесел, отделения дневного пребывания инвалидов
(вдоль Доски Почета).
9.00-14.00 – «Золотые руки, золотой век«: выставка районной организации ОО Красный крест и районной ветеранской организации.
11.00 -14.00 – «Дзіцячы свет»: выступление кукольного театра «Петрушка», музыкально-игровая программа, аквагрим «Фейс-арт».
11.00-14.00 – Аттракционы (центральная автостоянка)
21.00-24.00
9.00-14.00 – Праздничная торговля Сенненского райпо.
21.00-24.00