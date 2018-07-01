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В провинции Сычуань обрушился участок дороги в 50 метров.
Невероятные кадры из Китая: в провинции Сычуань обрушился участок дороги в 50 метров.
Причина – проливные дожди. Водавымыла песок, внутри образовались пустоты. Геологи предупреждали, что такое возможно. Поэтому дорогу перекрыли. Сейчас на месте работает спецтехника.
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Невероятные кадры из Китая: в провинции Сычуань обрушился участок дороги в 50 метров.
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