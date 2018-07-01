Беларусь ратифицировала соглашение о безвизовом режиме с Китаем





Беларусь ратифицировала межправительственное соглашение с Китайской Народной Республикой о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал соглашение о безвизовом режиме с Китаем.

Напомним, что Палата представителей ратифицировала соглашение 27 июня, Совет Республики - 28-го. Китайская сторона, по предварительной информации, планирует в течение двух недель выполнить необходимые процедуры по ратификации. Соглашение вступит в силу в течение 30 дней после выполнения сторонами процедур ратификации и взаимного уведомления друг друга. Белорусы смогут находиться в Китае без визы до 30 дней в одной поездке, но не более 90 дней в году. Такое же правило будет действовать для китайских граждан. Если человек захочет оставаться в стране более 30 дней или заниматься учебной, профессиональной деятельностью, надо будет получать специальную визу.

В безвизовый режим заложены частные поездки, бизнес-командировки, туристические поездки. Межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов было заключено 10 июня в Циндао во время рабочего визита Президента Беларуси в КНР. С подписанием документа Беларусь оказалась в числе немногих стран Европы, у которых установлен безвизовый режим с Китаем, пишет БЕЛТА.