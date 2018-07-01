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Беларусы, пострадавшие в ДТП в Грузии, во вторник вернутся домой
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Вчера, 1 июля, автобус с беларусами попал в аварию в Грузии. В итоге ДТП пострадали 25 человек. Уже известно, что инцидент произошел на перевале Гомбори на автомобильной дороге, которая связывает Тбилиси с городом Телави. Туристы ехали на экскурсию в Кахетию.
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Вчера, 1 июля, автобус с беларусами попал в аварию в Грузии. В итоге ДТП пострадали 25 человек. Уже известно, что инцидент произошел на перевале Гомбори на...
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