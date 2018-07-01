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Беларусы, пострадавшие в ДТП в Грузии, во вторник вернутся домой

02.07.2018 16:12 — Разное | KYKY  
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Вчера, 1 июля, автобус с беларусами попал в аварию в Грузии. В итоге ДТП пострадали 25 человек. Уже известно, что инцидент произошел на перевале Гомбори на автомобильной дороге, которая связывает Тбилиси с городом Телави. Туристы ехали на экскурсию в Кахетию.

МВД Грузии возбудило уголовное дело из-за нарушения правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб.

Сегодня, 2 июля, сообщили, что 22 беларусов уж выписали из больницы – во втоник они должны вернуться из Тбилиси в Минск, пишет TUT.by со ссылкой на Министерство иностранных дел. 

Еще три человека, один из которых после аварии перенес операцию, пока останутся в Грузии.

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера, 1 июля, автобус с беларусами попал в аварию в Грузии. В итоге ДТП пострадали 25 человек. Уже известно, что инцидент произошел на перевале Гомбори на...
 
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