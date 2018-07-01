​Гродно в шестой раз в своей истории признан лучшим городом страны

Звание присвоили за высокие показатели в развитии социальной сферы и экономики и на год занесли на Республиканскую доску Почёта.

Претендентов оценивали больше чем по двум десяткам показателей. Учитывалось всё – от уровня зарплат населения до объёмов экспорта товаров и услуг. Гродно один из самых маленьких областных центров – здесь живёт 370 тысяч человек. Но город активно развивается: строятся дороги, детские сады, поликлиники, открываются новые кафе, гостиницы и магазины. Здесь расположены знаменитые на всю страну промышленные предприятия. А сейчас в Гродно акцент делают и на туризм, ведь город уже второй год входит в безвизовую зону и принимает тысячи зарубежных гостей.

Мечислав Гой, председатель Гродненского горисполкома: «Тот результат, который мы получили – это, конечно, вклад каждого гродненца, начиная от простого работника у станка до руководителей региона. Планируется к празднику города открыть новый детский сад и начать строительство нового детского сада. Строительство новой школы в Гродно – это одна из самых крупных школ в Беларуси будет. То есть у нас стартовое начало достаточно высокое на следующий год».

Также на уровне министерства ЖКХ Гродно признали и самым чистым и благоустроенным городом страны. Премию почти в 200 тысяч рублей потратят на развитие инфраструктуры, чтобы сделать город ещё чище и краше.