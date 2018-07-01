​В Витебске собрали самый высокий автоподъёмник в странах Восточной Европы

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Подъёмник высотой 56 метров и вылет стрелы на 30 метров, в итоге сооружение достаёт до 25 этажа.

Шасси МАЗа подошло идеально, чтобы выдержать вес конструкции, а это почти 25 тонн. Новую модель уже презентовали в Москве, интерес к ней проявили строители, нефтяники, спасатели. В мире считанные государства производят такую технику. В Европе это Германия, Италия, на востоке Япония и Южная Корея, но белорусский аналог вдвое дешевле.

Андрей Сидоров, директор частного машиностроительного предприятия: «Останавливаться нельзя, любое предприятие, любая промышленность и машиностроение должно развиваться, в любом случае должна быть постоянная капитализация, постоянно надо инвестировать в собственную компанию, машиностроение особенно, оно не терпит простоев».

Техника эксклюзивная, в год в Витебске будут выпускать до шести единиц под конкретного заказчика. Уже скоро в новом цеху заработает сборочный конвейер.