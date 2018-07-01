​В России всю ночь отмечали выход сборной в 1/4 финала чемпионата мира по футболу

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Российской команде удалось победить серьёзного соперника – команду Испании. Наиболее феерично гуляния болельщиков прошли в Москве.

Центр Москвы в считанные минуты превратился в одну большую пробку. Причём, как в автомобильную, так и пешеходную. Полиции даже пришлось устанавливать ограждения, чтобыизбежать аварий и уберечь вдохновлённых болельщиков от ДТП. Поздравления, флаги и объятия: в последний раз Россия так ликовала десять лет назад, когда сборная обыграла голландцев на «Евро-2008». Праздник продолжался до самого утра. Говорят, что госслужащим разрешили сегодня попозже прийти на работу. А некоторые компании и вовсе объявили этот день выходным.