ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

​В России всю ночь отмечали выход сборной в 1/4 финала чемпионата мира по футболу

02.07.2018 17:50 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A
Для просмотра видео установите Flash Player 9 или более новую версию.

Российской команде удалось победить серьёзного соперника – команду Испании. Наиболее феерично гуляния болельщиков прошли в Москве.

Центр Москвы в считанные минуты превратился в одну большую пробку. Причём, как в автомобильную, так и пешеходную. Полиции даже пришлось устанавливать ограждения, чтобыизбежать аварий и уберечь вдохновлённых болельщиков от ДТП. Поздравления, флаги и объятия: в последний раз Россия так ликовала десять лет назад, когда сборная обыграла голландцев на «Евро-2008». Праздник продолжался до самого утра. Говорят, что госслужащим разрешили сегодня попозже прийти на работу. А некоторые компании и вовсе объявили этот день выходным.

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российской команде удалось победить серьёзного соперника – команду Испании. Наиболее феерично гуляния болельщиков прошли в Москве.
 
Новости дня
Новости разные
 
​В Витебске собрали самый высокий автоподъёмник в странах Восточной Европы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика