Прогноз погоды в День Независимости – 3 июля

Июль начался с прохладной дождливой погоды. Её принёс южный циклон. Осадки прошли в большинстве районов страны, местами продолжительные и сильные. Среднесуточная температура ниже климатической нормы. Завтра страна отмечает свой главный праздник – День Независимости, ждать ли нам подарка от погоды?

Южный циклон, увы, не спешит покидать Беларусь. Так что, собираясь завтра на праздничные торжества и гуляния, учитывайте погоду. Во вторник на большей части территории ожидаются дожди. Днём по северу страны возможны грозы. Ветер юго-западный умеренный, днём местами порывистый. В ночные часы +7…12°C тепла. В разгар дня воздух прогреется до + 19°C, по юго-западу –до +21°C. Атмосферное давление будет слабо расти.

Не изменится существенно погода и в среду. Синоптики прогнозируют осадки, местами они будут сопровождаться грозами. Ночью не больше+13°C тепла, днём +15…21°C. В четверг атмосферное давление начнёт расти и погода заметно улучшится. Будет больше солнца, дожди маловероятны, столбики термометров устремятся вверх. Нас ожидает вполне комфортная июльская погода.

И по традиции немного метеоистории. Самым жарким этот день был два года назад в Пинске: + 34 °C. А самая холодная ночь выдалась 2 июля1957 года. В Гомельской области было всего лишь +3°C. Больше всего осадков выпало в этот день в1991 году в Житковичах. Больше 130 процентов месячной нормы.

В народном календаре сегодня день Зосима Пчельника. В старину начинали запасать на зиму мёд. Наблюдая за пчёлами, если насекомые прячутся в ульях – к ненастью. Сидят на стенках ульев – будет жара.А если пчёлы агрессивные и стараются ужалить, значит, в ближайшее время стоит готовиться к засухе.