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Белорусские волейболистки (U-19) узнали соперников на ЧЕ
Волейболистки молодежной сборной Беларуси (U-19) узнали соперников на чемпионате Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В заключительном матче третьего квалификационного раунда, который прошел в румынском Плоешти, подопечные Натальи Мелянюк обыграли хозяев со счетом 3:0 (28:26, 26:24, 25:23).
Лучшим игроком матча стала нападающая Анна Гришкевич (20 очков).
В другом матче отбора Германия обыграла Норвегию — 3:0.
После завершения квалификации определены все участники европейского первенства, которое с 1 по 9 сентября пройдет в албанских Дурресе и Тиране.
Группа I (Дуррес): Албания, Польша, Италия, Болгария, Беларусь, Нидерланды.
Группа II (Тирана): Турция, Россия, Сербия, Франция, Словакия, Германия.
Первый матч белорусские волейболистки на чемпионате Европы сыграют с Италией 1 сентября.
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Волейболистки молодежной сборной Беларуси (U-19) узнали соперников на чемпионате Европы.
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