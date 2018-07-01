Белорусские волейболистки (U-19) узнали соперников на ЧЕ

Волейболистки молодежной сборной Беларуси (U-19) узнали соперников на чемпионате Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Фото: CEV

В заключительном матче третьего квалификационного раунда, который прошел в румынском Плоешти, подопечные Натальи Мелянюк обыграли хозяев со счетом 3:0 (28:26, 26:24, 25:23).

Лучшим игроком матча стала нападающая Анна Гришкевич (20 очков).

В другом матче отбора Германия обыграла Норвегию — 3:0.

После завершения квалификации определены все участники европейского первенства, которое с 1 по 9 сентября пройдет в албанских Дурресе и Тиране.

Группа I (Дуррес): Албания, Польша, Италия, Болгария, Беларусь, Нидерланды.

Группа II (Тирана): Турция, Россия, Сербия, Франция, Словакия, Германия.

Первый матч белорусские волейболистки на чемпионате Европы сыграют с Италией 1 сентября.