Беларусь стала проводником безопасности и стабильности в центре Европы - Лукашенко

Беларусь стала проводником безопасности и стабильности в центре Европы, заявил президент страны Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости во вторник.

"Сегодня наш голос уверенно звучит на международных площадках, наша страна стала проводником безопасности и стабильности в центре Европы", - сказал А.Лукашенко.

Президента цитирует его пресс-служба.

Он также отметил, что Беларусь не развязала ни одного вооруженного инцидента, не спровоцировала какого-либо международного противостояния. "И в этом наша политика останется неизменной", - пообещал президент.

А.Лукашенко указал на важность сохранения независимости страны, поддержания мира и развития партнерства с другими государствами.

"За свою независимость мы уже переплатили. Поэтому будем делать все возможное, чтобы сохранить мир не только на своей земле, но и предостеречь жителей планеты от повторения страшных уроков истории", - сказал А.Лукашенко,

"Сознавая себя неотъемлемой частью Европы и постсоветского пространства, мы протягиваем руку дружбы и сотрудничества всем", - добавил он.

А.Лукашенко также подчеркнул, что Беларусь не будет выбирать между Западом и Востоком. "Наш народ выбирает независимость, мир и партнерство. Мы выбираем Беларусь!", - сказал он.