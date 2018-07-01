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Как поздравят ветеранов с Днём Независимости?
Новости Беларуси. В День Независимости главными гостями остаются ветераны. Что в организации праздника предусмотрено для освободителей Беларуси от фашистских захватчиков, рассказала в программе
Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Конечно, особое внимание ветеранам именно в этот день.
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Новости Беларуси. В День Независимости главными гостями остаются ветераны. Что в организации праздника предусмотрено для освободителей Беларуси от фашистских...
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