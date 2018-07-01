Как поздравят ветеранов с Днём Независимости?

Новости Беларуси. В День Независимости главными гостями остаются ветераны. Что в организации праздника предусмотрено для освободителей Беларуси от фашистских захватчиков, рассказала в программе «Большой город» начальник управления культуры Мингорисполкома.

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:

До праздника и после праздника запланированы встречи молодежи с ветеранами.

Пройдут поздравления ветеранов на дому.

Конечно, особое внимание ветеранам именно в этот день.

3 июля в Минске. Афиша праздничных мероприятий