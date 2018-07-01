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Украинский авиаперевозчик отправляет гуманитарные рейсы, чтобы спасти застрявших туристов

02.07.2018 17:39 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сотням белорусов, которые решили провести отпуск у моря, 2 июля не до праздника. Они застряли в киевском аэропорту Жуляны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финансовый спор между авиаперевозчиком и турфирмой стал причиной массовых отмен и задержек рейсов. По словам авиакомпании Bravo Airways, задолженность туроператора за несколько лет составила свыше миллиона долларов.

Украинский авиаперевозчик отправляет гуманитарные рейсы, чтобы спасти застрявших туристов

Ситуация застала врасплох и белорусов, которые планировали попасть на курорты из Киева. Многим пришлось ночевать прямо на территории воздушной гавани. Люди ждут вылета уже больше суток. Состоятся ли они, как скоро это случится – информации нет. Не только в Киеве, но и в других аэропортах по всему миру застряли тысячи путешественников. Туристы не могут попасть домой из Египта, Израиля и Туниса. Все они должны были лететь с компанией «Браво».

Украинский авиаперевозчик отправляет гуманитарные рейсы, чтобы спасти застрявших туристов

Чтобы вернуть людей на родину, в ситуацию вмешались украинские власти. Авиакомпания уже отправила несколько гуманитарных рейсов в Тунис.

 
 
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Новости Беларуси. Сотням белорусов, которые решили провести отпуск у моря, 2 июля не до праздника. Они застряли в киевском аэропорту Жуляны, сообщили в программе...
 
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