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Финал акции «Споём гимн вместе»: сколько будет длиться салют 3 июля?
Новости Беларуси. Салют в Минске, посвященный Дню Независимости – это всегда кульминация праздника. Чего ожидать в этом году, рассказала в программе
Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:
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Новости Беларуси. Салют в Минске, посвященный Дню Независимости – это всегда кульминация праздника. Чего ожидать в этом году, рассказала в программе «Большой...
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