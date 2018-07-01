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День вышиванки в Минске: фотофакт
Новости Беларуси. День вышиванки – праздник, к которому 2 июля с удовольствием присоединяются белорусы по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Хочется почувствовать себя на самом деле белорусом»: как Минск отмечает День вышиванки
Одежда с орнаментом, в которой было принято ходить столетия назад, сегодня снова в тренде. Сотни молодых людей сейчас подтверждают это в центре Минска.
Все знают, что белорусские девушки самые красивые, самые приветливые. И вот это нас отличает от других девушек. Поэтому нужно носить, нужно уделять этому внимание.
У Дворца спорта работает съемочная группа СТВ. Наш корреспондент Евгений Пустовой вышел на прямую связь со студией. Подробности в видеоматериале.
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Новости Беларуси. День вышиванки – праздник, к которому 2 июля с удовольствием присоединяются белорусы по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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