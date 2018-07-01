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Где в Минске пройдут массовые гулянья 3 июля?
Новости Беларуси. День Независимости отмечает вся страна. В Минске праздник приходит не только на центральные улицы города, но и в различные спальные микрорайоны. Где пройдут массовые гуляния, рассказала в программе
Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:
В программе принимают участие артисты Театра эстрады и самодеятельные творческие коллективы. Программа подготовлена и на территории Верхнего города в рамках летнего музыкального туристического сезона. В финале программы в Верхнем городе будет выступать Президентский оркестр Республики Беларусь, Заслуженный коллектив.
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Новости Беларуси. День Независимости отмечает вся страна. В Минске праздник приходит не только на центральные улицы города, но и в различные спальные микрорайоны....
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