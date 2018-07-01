|
Гала-концерт у стелы «Минск – город-герой» 3 июля: кто будет выступать?
Новости Беларуси. 3 июля вечером у стелы «Минск – город-герой» по традиции пройдет большой гала-концерт перед тем, как мы все вместе споем гимн нашей страны. В программе
Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Он будет разделен на несколько блоков. Будет связь с областными городами и прямое включение. Поздравлять будут ведущие творческие коллективы и популярные исполнители нашей страны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 3 июля вечером у стелы «Минск – город-герой» по традиции пройдет большой гала-концерт перед тем, как мы все вместе споем гимн нашей страны. В...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)