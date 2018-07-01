ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гала-концерт у стелы «Минск – город-герой» 3 июля: кто будет выступать?

02.07.2018 17:15 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. 3 июля вечером у стелы «Минск – город-герой» по традиции пройдет большой гала-концерт перед тем, как мы все вместе споем гимн нашей страны. В программе «Большой город» начальник управления культуры Мингорисполкома рассказала, какие интересные режиссерские ходы в организации праздника будут использованы.

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Да, уже по сложившейся традиции у обелиска «Минск – город-герой» 3 июля в вечернее время проходит замечательный концерт.

В этом году основная тема концерта – это объединение белорусов, объединение страны нашей.

Он будет разделен на несколько блоков. Будет связь с областными городами и прямое включение. Поздравлять будут ведущие творческие коллективы и популярные исполнители нашей страны.

3 июля в Минске. Афиша праздничных мероприятий

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 3 июля вечером у стелы «Минск – город-герой» по традиции пройдет большой гала-концерт перед тем, как мы все вместе споем гимн нашей страны. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
Каким будет театрализованное шествие на параде 3 июля?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика