|
Каким будет театрализованное шествие на параде 3 июля?
Новости Беларуси. Парад 3 июля в Минске: кроме военнослужащих и военной техники, будет организовано еще и театрализованное шествие. Подробностями поделилась в программе
Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:
И запоминающимся финалом события, которое пройдет утром.
Ольга Юруть, СТВ:
Виталина Рудикова:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Парад 3 июля в Минске: кроме военнослужащих и военной техники, будет организовано еще и театрализованное шествие. Подробностями поделилась в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)