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«Дежурный отвечает – а что нам теперь делать?»: ветеран о том, как узнали о победе и праздновали гречкой
Новости Беларуси. Воспоминания ветерана в программе «Минск и минчане».
От Рогачёва Толя Саламатов пришёл к Бранденбургу.
Он навсегда запомнил картину: в сарае наши девушки клали в мешки трофейные отрезы ткани и отправляли семьям погибших. Ту весну 45-го солдаты встретили в небольшой деревушке недалеко от Эльбы, и голос Левитана в ночь с 8 на 9 мая звучит внутри до сих пор.
Анатолий Саламатов, ветеран ВОВ, фронтовик, полковник в отставке, почетный солдат 120-ой гвардейской дивизии:
Я начал заводить по радиостанции радистов, передавать. В один полк звоню – всё нормально, во второй звоню, который сейчас Балтийский – дежурный отвечает: «А что нам теперь делать?» Я говорю: «Сообщи командиру, всем. Война же закончилась, победа! Из Москвы передают». В общем, завтра был завтрак в этой деревне, гречневую кашу привезли нам, на улице прямо.
Из Бранденбурга в Минск Толя Саламатов со 120-ой дивизией возвращались пешком.
В Минске оказались 14 августа 1945 года, в районе современного Уручья. Всё было разрушено. Остались лишь 2 кирпичных дома возле парка Челюскинцев.
За боевые заслуги отважного адъютанта удостоили 13 орденами, 32 медалями и почётными знаками.
Каждый раз перед отбоем в 339-ом отдельном механизированном батальоне 120-ой гвардейской отдельной механизированной бригады, где он когда-то служил, во время переклички первым называют легендарное имя ветерана.
Анатолий Саламатов, ветеран ВОВ, фронтовик, полковник в отставке, почетный солдат 120-ой гвардейской дивизии:
И я их всех знал в лицо, кроме Гуртьева, он в Орле погиб. Пономарёва, Богданова – я всех знал хорошо.
С каждым годом хочется как можно точнее и тщательнее сохранить немногие оставшиеся кусочки воспоминаний. Чтобы знать, чтобы ценить, чтобы помнить.
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«Дежурный отвечает – а что нам теперь делать?»: ветеран о том, как узнали о победе и праздновали гречкой
Новости Беларуси. Воспоминания ветерана в программе «Минск и минчане». «Мне так сказали: спать мало будешь, а ползать будешь». В 18 лет попал на фронт, через 2 года...
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