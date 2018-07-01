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Ветеран: «Я проверял, всем ли водку выдали за 2 часа до атаки»
Новости Беларуси. Воспоминания ветерана в программе «Минск и минчане».
В 1945 особенно хотелось жить, до победной весны оставалось немного. Всех объединила одна цель – вперёд!
Анатолий Саламатов, ветеран ВОВ, фронтовик, полковник в отставке, почетный солдат 120-ой гвардейской дивизии:
И я сам проверял, всем ли водку выдали за 2 часа до атаки. Чтобы люди не то, что смелели, но не все ведь хотели умирать, это я знаю.
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Новости Беларуси. Воспоминания ветерана в программе «Минск и минчане». «Мне так сказали: спать мало будешь, а ползать будешь». В 18 лет попал на фронт, через 2 года...
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