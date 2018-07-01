|
«Мы с генералом ездили по частям, отбирали людей»: как подбирали солдат для Парада Победы
Новости Беларуси. Воспоминания ветерана в программе «Минск и минчане».
На фронте Толя Саламатов не выслуживался, за чужими спинами не прятался.
После взятия Новогрудка бравого адъютанта представили к ордену Красной Звезды.
27 июля 1944 года солдаты на танках ворвались в Белосток. Немцы бежали. После готовились к боям в Восточной Пруссии и в январе 45-го встретили на своем пути миномётчиков.
Анатолий Саламатов, ветеран ВОВ, фронтовик, полковник в отставке, почетный солдат 120-ой гвардейской дивизии:
В общем, что я там делал, как я их остановил, я узнал через 40 лет.
В Тюменской области, в городе Нефтеюганск встретил солдат и одного сержанта.
Я говорю: «Василий, это был ты?» «Да». Я говорю: «А как ты остался жив?» А, когда закончилась война, за Бранденбургом уже отбирали солдат на Парад Победы. Мы с генералом ездили по частям, отбирали людей. Я говорю: «Товарищ генерал, вот этот подойдёт». Кто-то записал его, он оказался родом из Мытищ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Воспоминания ветерана в программе «Минск и минчане». «Мне так сказали: спать мало будешь, а ползать будешь». В 18 лет попал на фронт, через 2 года...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)