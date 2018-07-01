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Ветеран о послевоенном Минске: «Никто не знает – сзади Дома офицеров была немецкая выставка боевой техники»
Новости Беларуси. Воспоминания ветерана в программе «Минск и минчане».
Один из ярких военных эпизодов выпал на 2 июля. Купались в Березине. Вскоре адъютанту поручили отвезти важный пакет в Минск, скорее всего, для партизан. Так, 3 июля Толя Саламатов оказался в районе автозавода.
Вилейка и Несвиж к тому времени уже были освобождены, и немцев в Минске почти не осталось, оттого и штурма города не было.
Анатолий Саламатов, ветеран ВОВ, фронтовик, полковник в отставке, почетный солдат 120-ой гвардейской дивизии:
Что интересно, никто не знает или не говорил – сзади Дома офицеров, к цирку сюда, по этому скату теперь уже многоэтажный дом стоит, наискосок Янки Купалы, была немецкая выставка боевой техники. Там столько было оружия всякого немецкого, кто хотел – туда ездили, смотрели.
Будущая жена Анатолия Георгиевича застала то время – она была подростком и видела, как в конце июня-начале июля немцы быстро собирали свои документы и вещи.
Запомнила: некоторые даже подвязывали помидоры на огородах в районе железнодорожного вокзала.
Но их планы нарушила 120-ая танковая дивизия. В сутки приходилось преодолевать по 20-30 километров. Дзержинск, Волковыск, Мир, Новогрудок брали с боями.
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Ветеран о послевоенном Минске: «Никто не знает – сзади Дома офицеров была немецкая выставка боевой техники»
Новости Беларуси. Воспоминания ветерана в программе «Минск и минчане». «Мне так сказали: спать мало будешь, а ползать будешь». В 18 лет попал на фронт, через 2 года...
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