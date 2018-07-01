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Ветеран о послевоенном Минске: «Никто не знает – сзади Дома офицеров была немецкая выставка боевой техники»

02.07.2018 17:05 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Воспоминания ветерана в программе «Минск и минчане».

«Мне так сказали: спать мало будешь, а ползать будешь». В 18 лет попал на фронт, через 2 года командовал ротой

Один из ярких военных эпизодов выпал на 2 июля. Купались в Березине. Вскоре адъютанту поручили отвезти важный пакет в Минск, скорее всего, для партизан. Так, 3 июля Толя Саламатов оказался в районе автозавода.

Жара и тишина.

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Ветеран о послевоенном Минске: «Никто не знает – сзади Дома офицеров была немецкая выставка боевой техники»

Вилейка и Несвиж к тому времени уже были освобождены, и немцев в Минске почти не осталось, оттого и штурма города не было.

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Анатолий Саламатов, ветеран ВОВ, фронтовик, полковник в отставке, почетный солдат 120-ой гвардейской дивизии:
Танк Фроликова первым вошёл в Минск, с ним и мотоциклист – это  разведчики. Это от района Уручья они вошли, боя уже не было.

Жители встречали их.

Ветеран о послевоенном Минске: «Никто не знает – сзади Дома офицеров была немецкая выставка боевой техники»

Что интересно, никто не знает или не говорил – сзади Дома офицеров, к цирку сюда, по этому скату теперь уже многоэтажный дом стоит, наискосок Янки Купалы, была немецкая выставка боевой техники. Там столько было оружия всякого немецкого, кто хотел – туда ездили, смотрели.

Жители салютовали из оружия в честь праздника.

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Будущая жена Анатолия Георгиевича застала то время – она была подростком и видела, как в конце июня-начале июля немцы быстро собирали свои документы и вещи.

Ветеран о послевоенном Минске: «Никто не знает – сзади Дома офицеров была немецкая выставка боевой техники»

Запомнила: некоторые даже подвязывали помидоры на огородах в районе железнодорожного вокзала.

То ли педантичность, то ли уверенность в победе.

Но их планы нарушила 120-ая танковая дивизия. В сутки приходилось преодолевать по 20-30 километров. Дзержинск, Волковыск, Мир, Новогрудок брали с боями.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Воспоминания ветерана в программе «Минск и минчане». «Мне так сказали: спать мало будешь, а ползать будешь». В 18 лет попал на фронт, через 2 года...
 
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