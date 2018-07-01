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«Мне так сказали: спать мало будешь, а ползать будешь». В 18 лет попал на фронт, через 2 года командовал ротой

02.07.2018 17:03 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Воспоминания ветерана в программе «Минск и минчане».

«Бил её по щекам: «Ты такая-рассякая, почему?»: как советские фронтовики увидели наших девушек с пленными немцами

Анатолий Саламатов, ветеран ВОВ, фронтовик, полковник в отставке, почетный солдат 120-ой гвардейской дивизии:
Солдаты лежат в канаве, машут рукой, чтобы я не выходил из канавы. А она – с водой. Я решил на бруствер выскочить, и побежал, и меня ударила пуля разрывная.

И осколки – сюда, в руку.

Вот он у меня один сидит. Остальные как-то выцарапали.

Ветеран о послевоенном Минске: «Никто не знает – сзади Дома офицеров была немецкая выставка боевой техники»

«Мне так сказали: спать мало будешь, а ползать будешь». В 18 лет попал на фронт, через 2 года командовал ротой

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Этот осколок свинца напоминает Анатолию Георгиевичу о втором рождении и о том, какой ценой досталась победа. Когда началась война, парню было 18 лет, на фронт он попал через Ленинградское пехотное училище.

Страшные холод и голод, но боевой настрой согревал.

В 1942 году молодой лейтенант принял стрелковую роту, с которой форсировал Днепр, а в ноябре 1943 года был назначен командиром стрелковой роты 298-го стрелкового полка 186-й стрелковой дивизии.

Ветеран: «Я проверял, всем ли водку выдали за 2 часа до атаки»

Анатолий Саламатов, ветеран ВОВ, фронтовик, полковник в отставке, почетный солдат 120-ой гвардейской дивизии:
Готовились к Рогачёвско-Жлобинской операции. Я каждый день водил роту в атаку на соседнюю деревню. Немцы за Днепром были, на том берегу, учились, как будем атаковать. Потом – строевой смотр, посмотрело руководство и кому-то понравились мои солдаты, и меня перевели адъютантом начальника штаба 41-го стрелкового корпуса полковника Грекова. Мне так сказали: «Спать мало будешь, а ползать будешь», – и так я оказался в адъютантах.

«Дежурный отвечает – а что нам теперь делать?»: ветеран о том, как узнали о победе и праздновали гречкой

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Воспоминания ветерана в программе «Минск и минчане». «Бил её по щекам: «Ты такая-рассякая, почему?»: как советские фронтовики увидели наших...
 
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