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«Мне так сказали: спать мало будешь, а ползать будешь». В 18 лет попал на фронт, через 2 года командовал ротой
Новости Беларуси. Воспоминания ветерана в программе «Минск и минчане».
Анатолий Саламатов, ветеран ВОВ, фронтовик, полковник в отставке, почетный солдат 120-ой гвардейской дивизии:
Вот он у меня один сидит. Остальные как-то выцарапали.
Этот осколок свинца напоминает Анатолию Георгиевичу о втором рождении и о том, какой ценой досталась победа. Когда началась война, парню было 18 лет, на фронт он попал через Ленинградское пехотное училище.
В 1942 году молодой лейтенант принял стрелковую роту, с которой форсировал Днепр, а в ноябре 1943 года был назначен командиром стрелковой роты 298-го стрелкового полка 186-й стрелковой дивизии.
Анатолий Саламатов, ветеран ВОВ, фронтовик, полковник в отставке, почетный солдат 120-ой гвардейской дивизии:
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«Мне так сказали: спать мало будешь, а ползать будешь». В 18 лет попал на фронт, через 2 года командовал ротой
Новости Беларуси. Воспоминания ветерана в программе «Минск и минчане». «Бил её по щекам: «Ты такая-рассякая, почему?»: как советские фронтовики увидели наших...
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