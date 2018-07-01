Натали-Турс: к чему готовиться обладателям путевок в Испанию

Все туристы, которые приобрели путевки на испанские курорты у турагентов, сотрудничающих с российской компанией "Натали-турс", будут вывезены домой в течение недели, сообщил на своей странице в Facebook руководитель компании "Натали-Турс" Владимир Воробьев, передает

В понедельник он обратился через соцсеть к сотрудникам агентской сети оператора, которые находятся, в том числе, и в Беларуси. Обращаться пришлось из-за сложной ситуации, в которую попали туристы, купившие у компании путевки в Испанию. Их отдых и даже возвращение домой оказались под вопросом. Испанский партнер "Натали-Турс" W2Meet из-за финансовых разногласий остановил сотрудничество и начал аннулировать заказы. Как следствие испанский перевозчик Vueling также заявил об отмене блоков российской компании на своих рейсах.









"Для того, чтобы не создавать дополнительных проблем были приняты решения остановить чартерные программы в Испанию и отказаться от мест по ряду направлений. Соответствующая информация была оперативно доведена до рынка, что позволило избежать серьезных осложнений в аэропортах вылета, прилета и на курортах. Рейсы улетели с односторонней загрузкой, все туристы были вывезены домой. В течении недели будут вывезены туристы, остающиеся на курортах", — заявил Воробьев.





Несмотря на заявление об аннуляции блоков Vueling, накануне самолет испанской авиакомпании с туристами "Натали-турс" прилетел в Минск в 6:06 утра и в 7:10 вылетел в Барселону, сообщили в Республиканском союзе туристических организаций.





"Как нам удалось выяснить, все белорусские туристы, которые должны были вернуться в Беларусь на этом рейсе, благополучно вернулись домой", — уточнили в РСТО.





Из-за проблем "Натали-турс" поволноваться пришлось не только туристам, которые собрались на отдых в Испанию. Испанский партнер компании продавал "Натали-турс" отели и по ряду других направлений. В настоящее время компания ищет замену этих отелей на отели от других поставщиков.





"Компания в настоящий момент продолжает отправлять туристов на базе регулярных рейсов по всем направлениям, кроме Испании, где предполагается в кратчайшие сроки осуществить замену партнера", — заявил Воробьев.





Кроме того, он обратился к партнерам и агентам с просьбой о терпении и поддержке, без которой "ни один бизнес не сможет просуществовать долго".





"Только объединив усилия сотрудников агентств, "Натали Турс", партнеров на курортах, мы сможем не подвести еще больше наших с вами клиентов и компенсировать им возникшие потери", — заявил Воробьев.





Он также принес извинения клиентам, родным, друзьям, сотрудникам "Натали Турс" и бизнес-партнерам, а также заявил о своей уверенности, что вместе получится преодолеть трудности.