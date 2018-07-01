Россия готова обменять Сенцова и других политзаключенных

«Это те граждане РФ, которые осуждены за подготовку терактов в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне, Тернополе или за участие в военных действиях в Донбассе, или в отношении них идут судебные процессы», – пояснила Геращенко.





Геращенко назвала фамилии российских заключенных, это Виктор Агеев, Александр Баранов, Максим Одинцов, Сергей Егоров, Ольга Ковалис, Максим Сливка, Лариса Чубарова, Евгений Мефедов и другие.





Также вице-спикер Верховной рады сообщила, что украинская сторона готова провести обмен на Олега Сенцова, Александра Кольченко, Романа Сущенко, Павла Гриба, Владимира Балуха, Евгения Панова и тех, кого содержат в оккупированном Донбассе.





Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что обмен для отбывания наказания на территории другой страны невыполним из-за того, что заключенные имеют как российское гражданство, так и украинское. Поэтому перед обменом обеим сторонам предстоит определить статус заключенных и подписать специальное соглашение.