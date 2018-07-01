ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия готова обменять Сенцова и других политзаключенных

02.07.2018 18:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Россия готова обменять осужденных в Украине россиян на украинских политзаключенных, которые сидят в российских тюрьмах. Обмен предлагается в формате «23 на 23».

«Это те граждане РФ, которые осуждены за подготовку терактов в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне, Тернополе или за участие в военных действиях в Донбассе, или в отношении них идут судебные процессы», – пояснила Геращенко.

Геращенко назвала фамилии российских заключенных, это Виктор Агеев, Александр Баранов, Максим Одинцов, Сергей Егоров, Ольга Ковалис, Максим Сливка, Лариса Чубарова, Евгений Мефедов и другие.

Также вице-спикер Верховной рады сообщила, что украинская сторона готова провести обмен на Олега Сенцова, Александра Кольченко, Романа Сущенко, Павла Гриба, Владимира Балуха, Евгения Панова и тех, кого содержат в оккупированном Донбассе.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что обмен для отбывания наказания на территории другой страны невыполним из-за того, что заключенные имеют как российское гражданство, так и украинское. Поэтому перед обменом обеим сторонам предстоит определить статус заключенных и подписать специальное соглашение.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Россия готова обменять осужденных в Украине россиян на украинских политзаключенных, которые сидят...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские волейболистки (U-19) узнали соперников на ЧЕ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика