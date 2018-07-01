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Россия готова обменять Сенцова и других политзаключенных
Вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Россия готова обменять осужденных в Украине россиян на украинских политзаключенных, которые сидят в российских тюрьмах. Обмен предлагается в формате «23 на 23».
«Это те граждане РФ, которые осуждены за подготовку терактов в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне, Тернополе или за участие в военных действиях в Донбассе, или в отношении них идут судебные процессы», – пояснила Геращенко.
Геращенко назвала фамилии российских заключенных, это Виктор Агеев, Александр Баранов, Максим Одинцов, Сергей Егоров, Ольга Ковалис, Максим Сливка, Лариса Чубарова, Евгений Мефедов и другие.
Также вице-спикер Верховной рады сообщила, что украинская сторона готова провести обмен на Олега Сенцова, Александра Кольченко, Романа Сущенко, Павла Гриба, Владимира Балуха, Евгения Панова и тех, кого содержат в оккупированном Донбассе.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что обмен для отбывания наказания на территории другой страны невыполним из-за того, что заключенные имеют как российское гражданство, так и украинское. Поэтому перед обменом обеим сторонам предстоит определить статус заключенных и подписать специальное соглашение.
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Вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Россия готова обменять осужденных в Украине россиян на украинских политзаключенных, которые сидят...
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