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Пострадавшие в ДТП в Грузии белорусские туристы уже завтра вернутся домой
В аварии в Грузии пострадали более двух десятков белорусских туристов. Уже завтра, 3 июля, многие из них вылетят домой.
Белорусам была оказана медицинская помощь. 22 человека после оказания медицинской помощи отпущены из больниц. Трое пострадавших пока останутся в Грузии - один из них был успешно прооперирован.
Завтра из Тбилиси планирует вылететь домой 21 человек, сообщили в Twitter МИД Беларуси.
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В аварии в Грузии пострадали более двух десятков белорусских туристов. Уже завтра, 3 июля, многие из них вылетят домой.
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