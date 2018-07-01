Пострадавшие в ДТП в Грузии белорусские туристы уже завтра вернутся домой

Белорусам была оказана медицинская помощь. 22 человека после оказания медицинской помощи отпущены из больниц. Трое пострадавших пока останутся в Грузии - один из них был успешно прооперирован.









Завтра из Тбилиси планирует вылететь домой 21 человек, сообщили в Twitter МИД Беларуси.