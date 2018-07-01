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Пострадавшие в ДТП в Грузии белорусские туристы уже завтра вернутся домой

02.07.2018 17:54 — Разное | Партизан  
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В аварии в Грузии пострадали более двух десятков белорусских туристов. Уже завтра, 3 июля, многие из них вылетят домой.

Белорусам была оказана медицинская помощь. 22 человека после оказания медицинской помощи отпущены из больниц. Трое пострадавших пока останутся в Грузии - один из них был успешно прооперирован.


Завтра из Тбилиси планирует вылететь домой 21 человек, сообщили в Twitter МИД Беларуси.

 
 
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В аварии в Грузии пострадали более двух десятков белорусских туристов. Уже завтра, 3 июля, многие из них вылетят домой.
 
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