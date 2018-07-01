Фотофакт. Ошмянский район желает счастливого пути, словно провожает в последний









Это баннер, желающий путешественникам счастливого пути. И всё бы ничего, только форма этого баннера заставляет задуматься: а не намекает ли на что Ошмянщина?!Это баннер, желающий путешественникам счастливого пути. И всё бы ничего, только форма этого баннера заставляет задуматься: а не намекает ли на что Ошмянщина?!