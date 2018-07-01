|
Фотофакт. Ошмянский район желает счастливого пути, словно провожает в последний
Хватает курьезов в нашей стране, а в группе «Беларуская саўрыменная трэш-культура» опубликован ещё один.
Это баннер, желающий путешественникам счастливого пути. И всё бы ничего, только форма этого баннера заставляет задуматься: а не намекает ли на что Ошмянщина?!Это баннер, желающий путешественникам счастливого пути. И всё бы ничего, только форма этого баннера заставляет задуматься: а не намекает ли на что Ошмянщина?!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хватает курьезов в нашей стране, а в группе «Беларуская саўрыменная трэш-культура» опубликован ещё один.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)