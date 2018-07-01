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Фотофакт. Ошмянский район желает счастливого пути, словно провожает в последний

02.07.2018 17:34 — Разное | Партизан  
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Хватает курьезов в нашей стране, а в группе «Беларуская саўрыменная трэш-культура» опубликован ещё один.

Это баннер, желающий путешественникам счастливого пути. И всё бы ничего, только форма этого баннера заставляет задуматься: а не намекает ли на что Ошмянщина?!Это баннер, желающий путешественникам счастливого пути. И всё бы ничего, только форма этого баннера заставляет задуматься: а не намекает ли на что Ошмянщина?!



 
 
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Хватает курьезов в нашей стране, а в группе «Беларуская саўрыменная трэш-культура» опубликован ещё один.
 
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