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Названа самая слабая валюта на постсоветском пространстве. И это не белорусский рубль

02.07.2018 18:27 — Разное | Tut.by  
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Российский рубль за первые шесть месяцев 2018 года продемонстрировал самое сильное падение по отношению к доллару среди всех национальных валют на постсоветском пространстве. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

Согласно подсчетам аналитиков, в первом полугодии российская валюта просела на восемь процентов — это худший результат среди 11 стран бывшего СССР за данный период. Главной причиной падения рубля Bloomberg называет американские санкции.

Следующий в списке с конца — таджикский сомони, который подешевел на 3,7 процента. При этом лидерами рейтинга стали национальные валюты Украины (плюс 6,7 процента), Грузии (плюс шесть процентов) и Молдавии (плюс 1,57 процента).

Белорусский рубль, по данным Bloomberg, подешевел на 0,42%. 

По мнению экспертов Bloomberg, западные санкции негативно сказываются на отношениях Москвы с иностранными инвесторами, поэтому их внимание начинает смещаться в сторону других постсоветских стран.

Министерство финансов США 6 апреля обнародовало новый санкционный список. В него вошли российские бизнесмены, топ-менеджеры и чиновники. После введения ограничений обрушился российский фондовый рынок, а курс рубля обновил минимумы за полтора года. 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Российский рубль за первые шесть месяцев 2018 года продемонстрировал самое сильное падение по отношению к доллару среди всех национальных валют на постсоветском...
 
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