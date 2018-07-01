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Названа самая слабая валюта на постсоветском пространстве. И это не белорусский рубль
Российский рубль за первые шесть месяцев 2018 года продемонстрировал самое сильное падение по отношению к доллару среди всех национальных валют на постсоветском пространстве. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.
Согласно подсчетам аналитиков, в первом полугодии российская валюта просела на восемь процентов — это худший результат среди 11 стран бывшего СССР за данный период. Главной причиной падения рубля
Следующий в списке с конца — таджикский сомони, который подешевел на 3,7 процента. При этом лидерами рейтинга стали национальные валюты Украины (плюс 6,7 процента), Грузии (плюс шесть процентов) и Молдавии (плюс 1,57 процента).
Белорусский рубль, по данным Bloomberg, подешевел на 0,42%.
По мнению экспертов Bloomberg, западные санкции негативно сказываются на отношениях Москвы с иностранными инвесторами, поэтому их внимание начинает смещаться в сторону других постсоветских стран.
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Российский рубль за первые шесть месяцев 2018 года продемонстрировал самое сильное падение по отношению к доллару среди всех национальных валют на постсоветском...
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