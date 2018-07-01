Александр Лукашенко: День Независимости стал символом свободной и мирной жизни

День Независимости стал символом свободной и мирной жизни. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном главному государственному празднику.

«Мы празднуем День Независимости. День, ставший символом нашей свободной и мирной жизни. Белорусы были едины в своем выборе и вместе более двух десятков лет назад определили 3 июля — дату освобождения города-героя Минска — главным государственным праздником», — сказал глава государства.

По его словам, в годы Великой Отечественной войны, в далеком сорок четвертом, битва за столицу Беларуси стала решающей в судьбе народа. «В судьбе непростой на протяжении многих веков его существования», — отметил Александр Лукашенко.

Он отметил, что тогда у страны появилась государственная символика, были открыты высшие учебные заведения. «Громче зазвучал родной язык. На картах мира были обозначены первые территориальные границы белорусской республики, которые едва не стерли с лица земли гитлеровские оккупанты», — сказал Президент.

«История государственности связана с советским периодом. Почти век назад с рождением БССР Беларусь впервые обрела законный политический и юридический статус», — заявил белорусский лидер.

Президент: словосочетание «братские народы» для белорусов — не пустой звук Говоря о событиях Великой Отечественной войны, Президент подчеркнул, что белорусскому народу в союзе с другими народами удалось не просто выжить, но победить и показать пример сокрушительной силы единства и сплоченности наций. «Совершили Великий Подвиг и продолжали его совершать в тяжелый послевоенный период. Беларусь поднимали из руин и пепла приехавшие к нам жить и трудиться люди из самых разных уголков Советского Союза. Многие из них создали здесь семьи, построили дома, обрели вторую Родину. Вросли в эту землю корнями нового родового древа послевоенного поколения», — отметил глава государства. «Все это связало поистине кровными узами наш народ с народами СССР. Именно поэтому словосочетание «братские народы» для белорусов — не пустой звук и не фигура речи. Это славянское единство никогда и никому не удастся разорвать и победить!» — подчеркнул Александр Лукашенко.





Александр Лукашенко: внутренний духовный потенциал народа Беларуси огромен «Осознаем, что сохранить белорусскую землю красивой и свободной — это святой долг перед поколениями, подарившими нам мир и свободу, главное обязательство перед детьми и внуками. Убежден, что наш внутренний духовный потенциал огромен. Он помог белорусам и в современной истории, когда мы получили уникальную возможность создать независимое государство без войн и кровопролитий», — заявил глава государства. Александр Лукашенко напомнил, что народу Беларуси удалось поднять экономику после перестроечного упадка, пройти испытания мировыми кризисами, закалиться и убедиться в правильном выборе главных принципов белорусского государства — честности, справедливости, равенстве прав и возможностей. «Наша история еще раз подтвердила, что победители бывшими не бывают. Надо только помнить об этом и верить в себя. Наша независимость — прежде всего в сознании каждого», — подчеркнул белорусский лидер.

Президент: предстоит много сделать для защиты информационного поля Беларуси «Это одно из важнейших условий внутренней стабильности, а значит, и независимости», — подчеркнул белорусский лидер. По словам главы государства, мир «без границ», но и порой без моральных принципов во многом формируют популярные источники новостей — интернет, социальные сети, мессенджеры. «Люди, заблудившиеся во Всемирной паутине, позволившие манипулировать своим сознанием, перестают быть свободными», — отметил Александр Лукашенко. «На примерах отдельных стран мы видим, как демонтаж государств начинается с хаоса в головах граждан, с игнорирования закона, с отказа от общечеловеческих норм жизни. Сфабрикованные новости, ложные ориентиры стали главным и действенным оружием современности. С его помощью внешние игроки воюют чужими умами и «взрывают» общество изнутри», — сказал Президент.

Гродненская делегация во главе с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Кравцовым также принимает участие в торжественном собрании в Минске, посвящённому предстоящему празднованию Дня Независимости Беларуси

«Мы выбираем Беларусь!» — Александр Лукашенко подчеркивает важность независимости, мира и партнерства «За свою независимость мы уже переплатили. Поэтому будем делать все возможное, чтобы сохранить мир не только на своей земле, но и предостеречь жителей планеты от повторения страшных уроков истории. Сознавая себя неотъемлемой частью Европы и постсоветского пространства, мы протягиваем руку дружбы и сотрудничества всем», — заявил глава государства. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не будет выбирать между Западом и Востоком: «Наш народ выбирает независимость, мир и партнерство. Мы выбираем Беларусь!»



О символе свободной и мирной жизни По словам Президента, День Независимости — это символ свободной и мирной жизни. «Белорусы были едины в своем выборе и вместе более двух десятков лет назад определили 3 июля — дату освобождения города-героя Минска — главным государственным праздником, — сказал он. — В годы Великой Отечественной войны, в далеком сорок четвертом, битва за столицу нашей Родины стала решающей в судьбе народа. В судьбе непростой на протяжении многих веков его существования». Александр Лукашенко отметил, что предки современных жителей Беларуси всегда старались жить в дружбе с соседями и никогда не стремились заполучить чужое, однако территория страны столетиями становилась ареной военных действий.

Об уроках истории «В жизни разных поколений есть яркие и воодушевляющие примеры. Есть и такие, которые трудно понять и очень сложно объяснить. Но, определенно, нельзя забыть. Это — наше прошлое, к урокам которого надо возвращаться, чтобы не потерять будущее. Особенно, если это прошлое стало для нас печальным опытом. И обязательно, если оно героическое», — сказал белорусский лидер. Глава государства подчеркнул, что важно не исказить, сохранить для потомков каждый факт и деталь — все, что стало олицетворением духовной силы народа, мощь и характер которого проявлялись именно в моменты самых невыносимых испытаний. «Поэтому, обращаясь к векам былым, вспоминаем, каким долгим и трудным был путь к обретению национальной государственности. Как непросто белорусам было сберечь свою этническую самобытность. Но наши предки смогли, и это стало первым шагом к независимости», — заявил Александр Лукашенко.

О национальной гордости «Здесь, на нашей земле, появилось первое передовое средневековое право, которое легло в основу конституций многих государств, были здесь написаны и напечатаны первые учебники и основательные научные труды, — отметил глава государства. — Немало известных политиков и государственных деятелей, военачальников и ученых — наши соотечественники. Десятки национальных героев разных стран — выходцы из Беларуси». «Все эти факты и люди, прославившие нашу землю, дают нам право гордиться своим происхождением», — подчеркнул Президент. О государственности История государственности связана с советским периодом. Почти век назад с рождением БССР Беларусь впервые обрела законный политический и юридический статус», — заявил Александр Лукашенко. Он в частности отметил, что у страны тогда появилась государственная символика, были открыты высшие учебные заведения, громче зазвучал родной язык. «На картах мира были обозначены первые территориальные границы белорусской республики, которые едва не стерли с лица земли гитлеровские оккупанты», — сказал Президент.

О братских узах Глава государства подчеркнул, что в годы Великой Отечественной войны не только самостоятельность или суверенитет государства, но и само право белорусского народа на существование было поставлено под угрозу. «Давайте без иллюзий смотреть на события тех лет. Славяне были обречены на уничтожение, как и другие народы Советского Союза. Именно поэтому плечом к плечу они сражались с фашизмом до последнего вздоха. За свою землю и свой род отдавали жизнь. Простой и понятный лозунг «За Родину» поднимал из окопов, вел в бой мужчин, женщин и даже детей», — отметил белорусский лидер. Президент заметил, что удалось не просто выжить, но в союзе с другими народами победить, показать пример сокрушительной силы единства и сплоченности наций. «Совершили Великий Подвиг и продолжали его совершать в тяжелый послевоенный период. Беларусь поднимали из руин и пепла приехавшие к нам жить и трудиться люди из самых разных уголков Советского Союза. Многие из них создали здесь семьи, построили дома, обрели вторую Родину. Вросли в эту землю корнями нового родового древа послевоенного поколения. Все это связало поистине кровными узами наш народ с народами СССР. Именно поэтому словосочетание «братские народы» для белорусов — не пустой звук и не фигура речи. Это славянское единство никогда и никому не удастся разорвать и победить!» — подчеркнул глава государства.

О генетическом коде и духовном потенциале По словам Александра Лукашенко, в героическом прошлом дедов и прадедов проявились воля, мужество, смелость и истинный патриотизм белорусского народа. «Помня, чьи мы наследники, — знаем, кто мы. Понимаем, какие силы и возможности заложены в наш генетический код. Осознаем, что сохранить белорусскую землю красивой и свободной — это святой долг перед поколениями, подарившими нам мир и свободу, главное обязательство перед детьми и внуками», — заявил Президент. Глава государства убежден, что внутренний духовный потенциал народа Беларуси огромен — он помог белорусам и в современной истории, когда без войн и кровопролитий было создано независимое государство, несмотря на трудные последствия переломного периода. «Мы подняли экономику после перестроечного упадка, прошли испытания мировыми кризисами, закалились и убедились в правильном выборе главных принципов белорусского государства — честности, справедливости, равенства прав и возможностей. Наша история еще раз подтвердила, что победители бывшими не бывают. Надо только помнить об этом и верить в себя. Наша независимость — прежде всего в сознании каждого», — подчеркнул белорусский лидер.