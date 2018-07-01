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Сергей Шнуров написал стихотворение о вратаре Акинфееве
Известный российский музыкант, лидер группы «Лениниград» Сергей Шнуров отпраздновал выход сборной в 1/4 ЧМ по футболу стихотворением. Новые рифмы он опубликовал в своём аккаунте в Instagram, посвятив их вратарю Игорю Акинфееву.
Напомним, команда России обыграла сборную Испании в серии послематчевых пенальти благодаря Акинфееву.
Шнуров посвятил ему два четверостишия.
«Посмотрел немного строго,
И сомнения развеяв,
Мяч отбил ногою бога.
Триумфатор Акинфеев!
Мы не верили покуда,
Не увидели воочи,
Как он нам явил всем чудо!
А теперь, до встречи в Сочи!"
Добавим, в Сочи пройдет четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии. Встреча состоится 7 июля.
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Лидер группы «Лениниград» Сергей Шнуров отпраздновал выход сборной в 1/4 ЧМ по футболу стихотворением.
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