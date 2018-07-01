​Сергей Шнуров написал стихотворение о вратаре Акинфееве

Известный российский музыкант, лидер группы «Лениниград» Сергей Шнуров отпраздновал выход сборной в 1/4 ЧМ по футболу стихотворением. Новые рифмы он опубликовал в своём аккаунте в Instagram, посвятив их вратарю Игорю Акинфееву.

Напомним, команда России обыграла сборную Испании в серии послематчевых пенальти благодаря Акинфееву.

Шнуров посвятил ему два четверостишия.

«Посмотрел немного строго,

И сомнения развеяв,

Мяч отбил ногою бога.

Триумфатор Акинфеев!

Мы не верили покуда,

Не увидели воочи,

Как он нам явил всем чудо!

А теперь, до встречи в Сочи!"

Добавим, в Сочи пройдет четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии. Встреча состоится 7 июля.