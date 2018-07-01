Лукашенко еще много хочет сделать в сфере защиты информационного поля





Решая задачи в области экономической безопасности, нельзя игнорировать новые вызовы и угрозы третьего тысячелетия, заявил Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании по случаю Дня Независимости.

"Нам предстоит еще много сделать в сфере защиты своего информационного поля. Это одно из важнейших условий внутренней стабильности, а значит, и независимости, - заявил президент. - Мир "без границ", но и порой без моральных принципов во многом формируют сегодня популярные источники новостей - интернет, социальные сети, мессенджеры и прочее. Люди, заблудившиеся во Всемирной паутине, позволившие манипулировать своим сознанием, перестают быть свободными".

По словам главы государства, на примерах отдельных стран можно увидеть, как демонтаж государств начинается с хаоса в головах граждан, с игнорирования закона, с отказа от общечеловеческих норм жизни. "Сфабрикованные новости, ложные ориентиры стали главным и действенным оружием современности. С его помощью внешние игроки воюют чужими умами и "взрывают" общество изнутри. Что мы готовы противопоставить этому? В первую очередь - свои ценности, свою правду, историю своего народа, опыт и мудрость, которые мы обрели за время развития и становления белорусской государственности", - отметил президент.