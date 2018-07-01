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В Минске появятся урны цвета золота. Но это не точно
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Не так давно на проспекте Независимости «появились» желтые вазы. Тогда же город раскололся на две части: одни говорили, что смотреть без слез на эти вазы не могут, другие – улыбались и принимали желтый цвет.
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Не так давно на проспекте Независимости «появились» желтые вазы. Тогда же город раскололся на две части: одни говорили, что смотреть без слез на эти вазы не могут,...
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