Не так давно на проспекте Независимости «появились» желтые вазы. Тогда же город раскололся на две части: одни говорили, что смотреть без слез на эти вазы не могут, другие – улыбались и принимали желтый цвет.



Возможно, в довесок к этим вазам в Минске появятся мусорки цвета золота – фото таких урн опубликовала у себя в Facebook директор минской «Маникюрни» Ксения Федорова.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске появятся урны цвета золота. Но это не точно Не так давно на проспекте Независимости «появились» желтые вазы. Тогда же город раскололся на две части: одни говорили, что смотреть без слез на эти вазы не могут,...