ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЧМ-2018: Бразилия на классе обыгрывает в 1/8 финала Мексику

02.07.2018 19:14 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Пятикратные чемпионы мира без особых проблем преодолели первый барьер плей-офф, выбив из турнира пошумевших на групповом этапе мексиканцев (2:0). 

Фатальными для подопечных Хуана Карлоса Осорио стали голы Неймара и Роберто Фирмино. Оба взятия ворот зрители увидели во втором тайме. А в первой половине мексиканцы действовали весьма напористо и не стеснялись подходить к воротам южноамериканцев. Однако класс Бразилии дал о себе знать.

Соперник «селесао» по четвертьфиналу определится в сегодняшней дуэли Бельгии и Японии. Она начнётся в 21:00.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​Пятикратные чемпионы мира без особых проблем преодолели первый барьер плей-офф, выбив из турнира пошумевших на групповом этапе мексиканцев (2:0).
 
Новости дня
Новости разные
 
​Сергей Шнуров написал стихотворение о вратаре Акинфееве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика