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ЧМ-2018: Бразилия на классе обыгрывает в 1/8 финала Мексику
Пятикратные чемпионы мира без особых проблем преодолели первый барьер плей-офф, выбив из турнира пошумевших на групповом этапе мексиканцев (2:0).
Фатальными для подопечных Хуана Карлоса Осорио стали голы Неймара и Роберто Фирмино. Оба взятия ворот зрители увидели во втором тайме. А в первой половине мексиканцы действовали весьма напористо и не стеснялись подходить к воротам южноамериканцев. Однако класс Бразилии дал о себе знать.
Соперник «селесао» по четвертьфиналу определится в сегодняшней дуэли Бельгии и Японии. Она начнётся в 21:00.
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Пятикратные чемпионы мира без особых проблем преодолели первый барьер плей-офф, выбив из турнира пошумевших на групповом этапе мексиканцев (2:0).
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