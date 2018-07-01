ЧМ-2018: Бразилия на классе обыгрывает в 1/8 финала Мексику

Пятикратные чемпионы мира без особых проблем преодолели первый барьер плей-офф, выбив из турнира пошумевших на групповом этапе мексиканцев (2:0).

Фатальными для подопечных Хуана Карлоса Осорио стали голы Неймара и Роберто Фирмино. Оба взятия ворот зрители увидели во втором тайме. А в первой половине мексиканцы действовали весьма напористо и не стеснялись подходить к воротам южноамериканцев. Однако класс Бразилии дал о себе знать.

Соперник «селесао» по четвертьфиналу определится в сегодняшней дуэли Бельгии и Японии. Она начнётся в 21:00.