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Отличный футбол на ужасном газоне

02.07.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Отличный футбол на ужасном газоне

Первый день июля подарил любителям футбола Волковыщины долгожданное дерби. «Смена» принимала «Цементник» из гп. Красносельский.

Новость о том, что игра состоится на стадионе СДЮШОР № 1, вызвала большой резонанс, некоторые региональные СМИ и вовсе отрапортовали, что футбольный газон главного стадиона города приведен в порядок. Мы же болельщики рискнули посмотреть воочию - так ли это? С чувством понимания, что за месяц с небольшим ну никак нельзя сделать конфетку из того, что было, и, прихватив с собой необходимые атрибуты, отправились в сторону «Волковыск-арены».

О, Боже! Что тут было! Именно такое выражение прозвучало от коллег по цеху. В лицо бросилось, что на стадионе за эти два месяца ничего и не происходило. Заявленные пару машин песка были разбросаны по периметру стадиона и утоптаны самими же футболистами «Смены» на тренировке.

По всей видимости, все упомянутое выше и подтолкнуло руководство «Смены», до этого принимавшей свои домашние матчи на стадионе ОАО «Красносельскстройматериалы», к решению провести матч на городском стадионе. Всякие мысли лезли в голову, но многие остановились на том, что дома и стены помогают, да и болельщика своего надо возвращать на трибуны. Оптимисты рулят. Однако вернемся к событиям на поле.

Под аккомпанемент моросящего дождя главный арбитр вывел команды на поле. Сменовцы сразу прибрали мяч, владение круглым зашкаливало - уже на первых минутах Геннадий Костюкевич не реализует отличнейший момент. Угловой за угловым! Стандарт приводит к первому голу в ворота красносельчан, Геннадий Костюкевич первый оказался на добивании (1:0).

Вскоре волковычане получили право на пробитие пенальти, но с ударом Павла Протасевича справился голкипер гостей Илья Слесарчук.

Очередной угловой и очередной гол лучшего бомбардира чемпионата области Геннадия Костюкевича (2:0). «Цементник» никак не может найти свою игру, сменовцы выигрывают все единоборства, продолжают давить по всем фронтам.

Тайм близился к своему завершению, гости стали чаще угрожать воротам волковычан, но очередной угловой стал для «Смены» голевым, Павел Протасевич поймал мяч налету и с помощью рикошета вонзил его в верхний угол ворот (3:0) Впору «красным» выбрасывать белый флаг.

Второй тайм выдался поистине боевым, «Цементник» вышел с горящими глазами и с верой в положительный исход, болельщики «Смены» вспоминали известный хит «Аргентина – Ямайка 5:0».

56-я минута стала голевой, Евгений Василевский перебрасывает головой голкипера «Смены» Ивана Пеньковского (3:1). Игра переходит в стадию открытого футбола, цемзаводчане большими силами идут вперед и оголяют тылы. В одной из контратак Роман Кисель увеличивает преимущество (4:1). Игра сделана, можно выпускать молодежь. Давление атак цемзаводчан приводит к назначению пенальти, который точно реализует Александр Савоняка (4:2). Проходит пару минут и Евгений Василевский сокращает счет до минимума (4:3).

Концовка выдалась жаркой не по погоде, судья только и успевал одаривать игроков карточками различного цвета. Шанс сравнять счет у гостей был, но на ленточке здорово сыграл голкипер «Смены». На падающем флажке мы смогли лицезреть еще один гол волковычан, но за цемзаводчан сыграла штанга. Дерби закончилось победой «Смены» и выходом команды в единоличные лидеры чемпионата.

Результаты остальных матчей тура: ГГ ЖКХ – «Мосты-СДЮШОР Белкард» 5:1, «Щучин» - Чайка» 0:0, ФСК «Гродненский» - «ПК им. В.И. Кремко» 2:1, «Гроднолифт» - «Лида» 1:5, за неявку на матч в Ошмяны с одноименной командой сморгонским «Медведям» засчитано техническое поражение «ЛІК» – «Слоним-Сити» перенесен на другую дату. В ближайший вторник, 3 июля, «ЛІК» проведет в Гродно перенесенный матч первого тура с «Гроднолифт». Начало матча в 14 часов. 

Отличный футбол на ужасном газоне

Больше фотографий с матча можно посмотреть здесь.

Нашим сайтом была организована прямая видеотрансляция с матча в группе «Смены» в соцсети Вконтакте.

LikLaik

Отличный футбол на ужасном газоне

Отличный футбол на ужасном газоне

Отличный футбол на ужасном газоне

Отличный футбол на ужасном газоне

Отличный футбол на ужасном газоне

Отличный футбол на ужасном газоне

 
Теги: Новости, Гродно
 
 
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Первый день июля подарил любителям футбола Волковыщины долгожданное дерби. «Смена» принимала «Цементник» из гп. Красносельский. ...
 
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