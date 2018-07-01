Отличный футбол на ужасном газоне





Первый день июля подарил любителям футбола Волковыщины долгожданное дерби. «Смена» принимала «Цементник» из гп. Красносельский.

Новость о том, что игра состоится на стадионе СДЮШОР № 1, вызвала большой резонанс, некоторые региональные СМИ и вовсе отрапортовали, что футбольный газон главного стадиона города приведен в порядок. Мы же болельщики рискнули посмотреть воочию - так ли это? С чувством понимания, что за месяц с небольшим ну никак нельзя сделать конфетку из того, что было, и, прихватив с собой необходимые атрибуты, отправились в сторону «Волковыск-арены».

О, Боже! Что тут было! Именно такое выражение прозвучало от коллег по цеху. В лицо бросилось, что на стадионе за эти два месяца ничего и не происходило. Заявленные пару машин песка были разбросаны по периметру стадиона и утоптаны самими же футболистами «Смены» на тренировке.

По всей видимости, все упомянутое выше и подтолкнуло руководство «Смены», до этого принимавшей свои домашние матчи на стадионе ОАО «Красносельскстройматериалы», к решению провести матч на городском стадионе. Всякие мысли лезли в голову, но многие остановились на том, что дома и стены помогают, да и болельщика своего надо возвращать на трибуны. Оптимисты рулят. Однако вернемся к событиям на поле.

Под аккомпанемент моросящего дождя главный арбитр вывел команды на поле. Сменовцы сразу прибрали мяч, владение круглым зашкаливало - уже на первых минутах Геннадий Костюкевич не реализует отличнейший момент. Угловой за угловым! Стандарт приводит к первому голу в ворота красносельчан, Геннадий Костюкевич первый оказался на добивании (1:0).

Вскоре волковычане получили право на пробитие пенальти, но с ударом Павла Протасевича справился голкипер гостей Илья Слесарчук.

Очередной угловой и очередной гол лучшего бомбардира чемпионата области Геннадия Костюкевича (2:0). «Цементник» никак не может найти свою игру, сменовцы выигрывают все единоборства, продолжают давить по всем фронтам.

Тайм близился к своему завершению, гости стали чаще угрожать воротам волковычан, но очередной угловой стал для «Смены» голевым, Павел Протасевич поймал мяч налету и с помощью рикошета вонзил его в верхний угол ворот (3:0) Впору «красным» выбрасывать белый флаг.

Второй тайм выдался поистине боевым, «Цементник» вышел с горящими глазами и с верой в положительный исход, болельщики «Смены» вспоминали известный хит «Аргентина – Ямайка 5:0».

56-я минута стала голевой, Евгений Василевский перебрасывает головой голкипера «Смены» Ивана Пеньковского (3:1). Игра переходит в стадию открытого футбола, цемзаводчане большими силами идут вперед и оголяют тылы. В одной из контратак Роман Кисель увеличивает преимущество (4:1). Игра сделана, можно выпускать молодежь. Давление атак цемзаводчан приводит к назначению пенальти, который точно реализует Александр Савоняка (4:2). Проходит пару минут и Евгений Василевский сокращает счет до минимума (4:3).

Концовка выдалась жаркой не по погоде, судья только и успевал одаривать игроков карточками различного цвета. Шанс сравнять счет у гостей был, но на ленточке здорово сыграл голкипер «Смены». На падающем флажке мы смогли лицезреть еще один гол волковычан, но за цемзаводчан сыграла штанга. Дерби закончилось победой «Смены» и выходом команды в единоличные лидеры чемпионата.

Результаты остальных матчей тура: ГГ ЖКХ – «Мосты-СДЮШОР Белкард» 5:1, «Щучин» - Чайка» 0:0, ФСК «Гродненский» - «ПК им. В.И. Кремко» 2:1, «Гроднолифт» - «Лида» 1:5, за неявку на матч в Ошмяны с одноименной командой сморгонским «Медведям» засчитано техническое поражение «ЛІК» – «Слоним-Сити» перенесен на другую дату. В ближайший вторник, 3 июля, «ЛІК» проведет в Гродно перенесенный матч первого тура с «Гроднолифт». Начало матча в 14 часов.





Больше фотографий с матча можно посмотреть здесь .

Нашим сайтом была организована прямая видеотрансляция с матча в группе «Смены» в соцсети Вконтакте.

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