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​Японская принцесса Аяко объявила о помолвке с простым рабочим и лишилась своего королевского статуса

02.07.2018 19:49 — Разное | ОНТ  
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Японская принцесса Аяко показала общественности своего жениха из народа перед грядущим браком, который будет означать, что она потеряет свой королевский статус, сообщают СМИ.

Сердце принцессы Аяко украл 32-летний Кей Мория, который работает в судоходной компании, доставляет грузы клиентам.

27-летняя принцесса решила отказаться от титула и привилегий ради настоящей любви.

Свадьба состоится 29 октября, императорская семья поддержала решение принцессы выйти замуж за любимого, хоть он и простолюдин.

Кей Мория признался, что влюбился в яркую и позитивную принцессу сразу.

 
 
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Сердце принцессы Аяко украл 32-летний Кей Мория, который работает в судоходной компании, доставляет грузы клиентам.
 
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