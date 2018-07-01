​Японская принцесса Аяко объявила о помолвке с простым рабочим и лишилась своего королевского статуса

Японская принцесса Аяко показала общественности своего жениха из народа перед грядущим браком, который будет означать, что она потеряет свой королевский статус, сообщают СМИ.

Сердце принцессы Аяко украл 32-летний Кей Мория, который работает в судоходной компании, доставляет грузы клиентам.

27-летняя принцесса решила отказаться от титула и привилегий ради настоящей любви.

Свадьба состоится 29 октября, императорская семья поддержала решение принцессы выйти замуж за любимого, хоть он и простолюдин.

Кей Мория признался, что влюбился в яркую и позитивную принцессу сразу.