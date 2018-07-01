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РФ и Беларусь продолжают интеграцию информационных ветеринарных систем

02.07.2018 19:55 — Разное | Интерфакс  
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Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев провел в понедельник рабочую встречу с министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонидом Зайцем.

Как сообщается в пресс-релизе Минсельхоза РФ, на ней были обсуждены вопросы снятия ограничений на поставки молока и молокопродуктов из Беларуси, состояние прогнозных балансов спроса и предложения в 2018 году, а также интеграции белорусской информационной системы "AITS-Прослеживаемость" с российской федеральной государственной информационной системой "Меркурий".

Согласно сообщению, Д.Патрушев отметил, что российско-белорусское взаимодействие носит многоплановый и всеобъемлющий характер. Специалисты обеих стран проводят регулярные встречи для обсуждения вопросов, требующих повышенного внимания.

"В целях урегулирования ситуации с поставками белорусской животноводческой продукции на российский рынок в настоящее время продолжается работа по взаимной интеграции информационных систем в области ветеринарии, - говорится в сообщении, - Подписан план работ по обеспечению обмена электронными ветеринарными сопроводительными документами между компонентами систем "Меркурий" и "AITS - Прослеживаемость".

Кроме того, министры обсудили выполнение "дорожной карты" по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам молочной продукции на 2018 год, которая была подписана 9 июня 2018 года.

В пресс-релизе напоминается, что Россельхознадзор 22 июня 2018 года отменил ограничения на поставки продукции со всей территории Беларуси. В настоящее время право на поставку своей продукции в РФ имеют предприятия, включенные в "дорожную карту" и подтвердившие происхождение и наличие соответствующих объемов сырья, соответствие объемов производства и представившие обоснованные доказательства безопасности поставляемой продукции.

Главы аграрных ведомств также обсудили состояние и исполнение прогнозных балансов спроса и предложения в рамках утвержденных объемов поставок молока и молочной продукции, мяса и мясопродуктов, сахара. Д.Патрушев отметил необходимость сделать балансы обязательными для исполнения обеими сторонами.

 
 
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Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев провел в понедельник рабочую встречу с министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонидом Зайцем.
 
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