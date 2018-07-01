Лукашенко поздравил Обрадора с избранием на пост президента Мексики

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Лопеса Обрадора с избранием на пост президента Мексики, сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

"Уверен, что белорусско-мексиканские отношения имеют существенный потенциал для укрепления плодотворного сотрудничества на благо граждан обеих стран", - говорится в поздравлении.

А.Лукашенко выразил надежду, что при поддержке Л.Обрадора удастся нарастить межгосударственные политические связи и придать новую динамику двустороннему взаимодействию в торгово-экономической и других сферах.